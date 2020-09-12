Погружение в осень: будет ли еще бабье лето?

Осень вступает в свои права на Европейской территории России. Первые дни сентября были по-летнему теплыми, но на этой неделе небо над Русской равниной заволокли дождевые облака. Самые сильные осадки отмечались в центре страны: в Московской, Тульской и Калужской областях, а также на юге – там продолжало заливать Краснодарский край. В Черноземье из-за вторжения холодного фронта усилился ветер. В Воронеже поднялась пыльная буря, а в Липецке из-за шторма падали деревья.

В середине недели непогода накрыла регионы Северного Кавказа. Залповый ливень смыл землю с горных склонов, и по улицам Махачкалы побежали потоки воды и грязи. В Краснодаре было подтоплено больше 20 улиц. Десятки машин получили гидроудар и заглохли в лужах на дороге, город сковали пробки – только один затор на улице Уральской растянулся на шесть километров.

В столице Кубани ливень вмешался в учебный процесс. Из-за протекшей крыши в одной из краснодарской школ пришлось приостановить занятия. Чтобы забрать малышей из детских садов, жителям Краснодара приходилось преодолевать глубокие водные преграды.

Мощный шторм обрушился на северо-запад страны. Утром в пятницу без электричества оставались 36 населенных пунктов в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге ветер повалил три сотни деревьев, были повреждены линии электропередачи по 109 адресам, разбито 25 машин. Ветер нагонял воду из Финского залива в устье Невы – даже при закрытой дамбе уровень в реке поднялся до полутора метров.

В конце рабочей недели большая часть Европейской России за исключением южных регионов оставалась в зоне штормовой погоды. Всего за шесть дней на севере и западе выпало две трети сентябрьской нормы осадков. Еще более феноменальные ливни обрушились на Южную Россию –такие потопы случаются здесь не чаще чем раз в четверть века.

Но циклоны открыли дорогу на Русскую равнину гребню Азорского антициклона, и в выходные в средней полосе и на юге будет солнечно. И только север останется во власти полей фронтальной облачности. А с началом новой недели эти тучи постараются взять реванш, и ненастье вновь захватит Центральный регион.

Например, в Москве в выходные воздух прогреется до плюс 19-21, однако на полноценную волну бабьего лета это потепление не тянет. Уже в понедельник вновь пойдут дожди, и температура станет быстро понижаться – в первые дни новой недели до плюс 15-17. Но это по-прежнему чуть теплее сентябрьского климата.

Такая неустойчивая, но умеренно теплая погода с чередованием солнечных и ненастных дней продержится вплоть до конца второй декады месяца. А затем жителей Центральной России ждет мощное арктическое вторжение, и в конце сентября температурный режим станет даже прохладнее климата. Но с началом октября есть шансы на довольно продолжительный период теплой погоды, и только в середине месяца регион окончательно погрузится в осень.