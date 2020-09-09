Осень пытается утвердиться на Русской равнине

Синоптики предупреждают о дальнейшем похолодании и дождях в Европейской части России. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Вадима Заводченкова, это первая попытка осени утвердиться на Русской равнине. И продлится она до выходных.

С дождей началось утро среды в Подмосковье. При этом столбики термометров под утро опустились ниже + 9. Прохладно и пасмурно было и в столице. Накануне даже ночью столбики термометров показывали июльские +17, +20, а уже к вечеру вторника воздух остыл почти на 10 градусов, до +11, это даже прохладнее сентябрьского климата. В последующие часы плотные облака сослужили добрую службу, и температура в мегаполисе стабилизировалась.

Накануне вечером после проливных дождей тонул Краснодар. Машины буквально плавали по магистралям, некоторые автомобили получили гидроудар и заглохли. Неудивительно, что в таких условиях город моментально сковали пробки. Пострадали от стихии и здания. Два дня займет устранение последствий удара стихии в школе номер 68. Из-за прохудившейся крыши подтопило классы.

Минувшей ночью сильные ливни отмечались сразу в разных регионах. Свыше 30 мм влаги за 12 часов зафиксировали метеостанции во Владимирской и Ивановской областях. Но самые экстремальные дожди наблюдались в горах Кавказа, в поселке Псебай Краснодарского края 56 мм – столько здесь выпадает в сумме за две сентябрьские недели.

Сейчас циклоны несут на Европейскую территорию России насыщенные морской влагой воздух с акватории Северной Атлантики. И если над Крымом, Кубанью, Нижней Волгой и Доном небо очистится от туч, то север и средние широты укроют поля дождевой облачности, и здесь местами за сутки может выпасть более четверти сентябрьского объема влаги.

Североатлантический поток вытеснит с Русской равнины дальше вглубь страны хорошо прогревшиеся воздушные массы. В результате в центре страны температурный режим продолжит перестраиваться на осенний лад – в ближайшие дни здесь после полудня лишь около +15. А на юге, наоборот, вместе с улучшением погоды сюда возвращается жара.

В Москве наоборот, по-осеннему ненастная погода продержится вплоть до пятницы. Из-за плотной облачности дневная температура поднимется лишь до +15, +17. Но в выходные дожди приобретут локальный и кратковременный характер, и воздух прогреется до +18, +19.