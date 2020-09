Экс-баскетболист УНИКСа Макколлум стал игроком "Химок"

Американский защитник Эррик МакКоллум стал игроком подмосковного баскетбольного клуба "Химки", с которым подписал соглашение, рассчитанное на один сезон.

Ранее спортсмен защищал цвета казанского УНИКСа, который покинул в июле в связи с истечением срока контракта.

"Стать частью "Химок" – возможность, которую я не мог упустить, – приводит слова Макколлума пресс-служба подмосковной команды. – Клуб традиционно играет на самом высоком уровне, борется только за высшие места. Классный тренер, отличная организация. У нашей команды есть все, чтобы претендовать на чемпионство".

В минувшем сезоне 32-летний баскетболист в составе УНИКСа принял участие в 16 матчах Кубка Европы, в среднем набирая 17,1 очка, 3,9 передачи, 3,1 подбора и 1,1 перехвата. Также в его активе в среднем 19,5 очка, 2,9 подбора и 3,6 передачи в Единой лиге.

⚡️ Начинаем неделю с чумовых новостей: американский защитник Эррик МакКоллум стал игроком БК «Химки». Контракт с 32-летним игроком рассчитан на один сезон / Starting the week with the bang! @ErrickM3 joins Khimki, welcome! pic.twitter.com/fk9hogPCAT