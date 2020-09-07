Трамп поддержал остановку "Северного потока – 2" из-за Навального

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу "Северного потока – 2" из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Американский лидер заявил, что поддерживает остановку реализации российского проекта.

По словам Трампа, он первым выступил с соответствующим предложением еще до истории с оппозиционным политиком. В связи с этим президент США готов выступить за прекращение реализации "Северного потока – 2", сообщает РИА Новости.

Алексей Навальный почувствовал недомогание на борту самолета, когда летел из Томска в Москву. Блогера экстренно госпитализировали в больницу Омска. В скором времени его перевезли на лечение в немецкую клинику "Шарите". Зарубежные специалисты в понедельник, 7 сентября, сообщили, что политик вышел из комы, его состояние улучшается.