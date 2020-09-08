Минская милиция задержала мальчика, писавшего протестные лозунги на асфальте

В Минске сотрудники милиции задержали 12-летнего мальчика, который писал краской протестные надписи на асфальте.

6 сентября в Минске и других городах Белоруссии прошли акции протеста​​​. Самая массовая состоялась на проспекте Победителей недалеко от резиденции президента республики Александра Лукашенко, передает РИА Новости.

Как сообщили в МВД, ребенок собирался принять участие в марше со своим отцом, которого он ждал в торговом центре, но у последнего изменились планы и на встречу с сыном он не пришел. Так, увидев толпу, мальчик решил присоединился к митингующим.

По словам ребенка, когда он нашел баллончик с краской, то по примеру взрослых начал писать на асфальте слова, смысл которых ему не очень понятен.

Позже мальчика передали матери, протокола на несовершеннолетнего задержанного не составлялся.

После того, как телефон подростка отправили на экспертизу, выяснилось, что юноша и раньше посещал несанкционированные массовые акции. В МВД намерены предложить подростку более безопасные варианты проведения досуга.

Как сообщалось, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в республике начались массовые протестные акции. Оппозиция не согласна с результатами голосования, считая победителем выборов Светлану Тихановскую.

По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.