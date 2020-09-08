Выжившая в аварии с катерами женщина написала книгу

Выжившая после ДТП с катерами Валерия Шапарева написала о своей истории книгу "А вдруг? Покалеченная сказка". Издание опубликовали 25 августа. Об этом женщина сообщила на своей странице в социальной сети, передает ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Роковой инцидент произошел 4 года назад. За это время Лере пришлось заново учиться есть, ходить и ухаживать за собой. "Мой мир перевернулся за секунду. В этот момент ты не помнишь, кем ты был, и кем хотел стать. А кроме того, ты еще не можешь передвигаться", – рассказала Валерия.



Книга больше напоминает дневник, в котором собраны все страхи, переживания, мечты и воспоминания автора. По словам женщины, у нее не было ни оформителей, ни редакторов, поэтому просила не судить строго.

Эта история о вере в чудо, человечности. Она призывает всех, кто отчаялся в таких страшных обстоятельствах, найти в себе силы, чтобы бороться с болезнями. Сама лера борется за себя уже 4 года и осознает, что предстоит еще много работы. Но самое главное, чтобы человек оставался человеком, вне зависимости от ситуации. Автор "Покалеченной сказки" рассказывает о себе в третьем лице, глядя на себя со стороны. Для главной героини она выбрала выдуманное имя.



В настоящий момент Валерия ожидает операцию по эндопротезированию колена. Она состоится в середине сентября, однако точные сроки пока неизвестны.



- Исход этой операции крайне важен. Может произойти так, что она не перенесет это вмешательство. Но, возможно, благодаря своей вере в сказку, она сможет не только ходить, но и бегать марафоны.



Напомним, трагической происшествия произошло 31 июля 2016 года. На Воронежском водохранилище произошло столкновение катера Crownline и моторного судна Stingray, на котором в тот момент отдыхали шесть человек. Владелец катера заглушил мотор между Северным и Чернавским мостами, в это время пассажиры – три женщины и трое мужчин от 23 до 35 лет – распивали алкогольные напитки.



На борту судна Crownline находились четверо человек, в том числе и сама Лера. Во время страшной аварии умерла ее подруга, выпав за борт. Остальные пассажиры были серьезно травмированы. Несмотря на это, виновники смогли избежать наказания.