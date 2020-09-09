Европа ужесточает карантинные меры

Жителям Великобритании снова запретят собираться в большие группы. Такое решение приняли британские власти на фоне увеличения числа зараженных коронавирусом. Новые ограничения вступят в силу уже со следующей недели. Ужесточают карантинные меры и на Кипре. В турецкой части острова зафиксировали наибольший показатель заболеваемости с тех пор, как там впервые выявили инфекцию. Власти перенесли дату начала учебного года. Под запретом и массовые собрания.

Лагеря беженцев – головная боль для европейских социальных служб. В последние месяцы к прежним проблемам добавился коронавирус. В Греции как минимум три таких рассадника – на островах и прямо в столице. Когда о вспышках стало известно, в лагеря наконец приехали медики, а зараженных поместили в карантин.

Похожая ситуация в Италии. Там группу мигрантов несколько дней держат в автобусах. Власти нескольких городов отправляют их подальше от своих стен. Коронавирус среди беженцев не подтвержден, но все боятся взять на себя ответственность.

"Часть просителей убежища удалось расселить в замке. Но есть еще три больших автобуса, там десятки мигрантов, их возят туда-сюда, они остаются в совершенно неприемлемых санитарных условиях", – говорит мэр города Тричезимо Джорджо Байутти.

Вирус не разбирает чинов и званий. Президент Франции всего лишь раскашлялся во время выступления – и вызвал бурю волнений. После такой заразительной речи далеко уйти Эмманюэлю Макрону не дали: пришлось объясняться.

"Я просто начал задыхаться в этой тканевой маске. А так, как уже говорил, я следую нашему протоколу. Вчера, вернувшись из “красной зоны”, я прошел ПЦР-тест. Он отрицательный”, – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Тем временем премьер-министр Франции Жан Кастекс переходит на удаленную работу. Все из-за главы "Тур де Франс" Кристиана Прюдомма, у которого обнаружили коронавирус. На днях Кастекс и Прюдомм сидели в одной машине, хоть и в масках, но риск остается.

К ковровому тестированию приступили в Индии. Медики опасаются приближаться к пациентам: тесты делают буквально через дверь. Власти заинтересовались новой российской вакциной "Спутник". Рассматривается вопрос участия в третьей фазе испытаний.

"Это взаимовыгодная ситуация для Индии и для всего мира. Ведь мы можем производить эту вакцину в больших количествах, что хорошо для России и Индии, и определенная часть продукции также может быть предоставлена другим странам", – говорит представитель Национального института для преобразования Индии Винод Пол.

О вакцине мечтают во всем мире, особенно те, кто не может отложить решение своих проблем. В Боливии без медицинской помощи на долгие недели оставались беременные. Наконец специализированный медцентр вновь открыл прием после дезинфекции и переоборудования. Условия не самые комфортные, но будущие матери рады и такому.

"У меня обнаружили коронавирус. Районная больница отказала в обслуживании. Я была в опасности. Слава богу, открылся этот женский центр, и я смогу спокойно родить", – говорит Йоселин Кисбер.

Пандемия сделала медиков главными героями года. В Пекине в торжественной обстановке вручили госнаграды сотням врачей и другим специалистам, которые отличились в борьбе с коронавирусом.

"Перед лицом свирепой эпидемии китайский народ не дрогнул. Мы встретили трудные испытания лицом к лицу, написав еще одну героическую главу в нашей истории. Китайская нация прошла через испытания и невзгоды. Все потому, что наш народ движется вперед вопреки всем препятствиям", – сказал председатель КНР Си Цзиньпин

Китай может говорить, что “страница пандемии перевернута”. Но победа над коронавирусом далась дорогой ценой. 14 человек из числа награжденных отмечены посмертно.