Многодетная мать напала на таксиста за отказ везти ребенка без кресла

В Тюмени водителю "Яндекс.Такси" пришлось силой утихомиривать агрессивную пассажирку, которая грозилась разнести ему салон за отказ везти маленького ребенка. Свои злоключения извозчик снял на видео.

"Я тебе сейчас все расхерачу здесь. Мне очень надо! У меня четверо детей, буду я вам здесь детские тарифы оплачивать! Я так год катаюсь, никто мне слова не сказал. А тут, видите ли, выпендриться решил!" – заявила она.

Объяснения водителя, что тариф "Эконом" не предполагает перевозку ребенка, женщина слушать не пожелала и начала обратный отсчет. Досчитав до пяти, она пнула таксиста ногой и приготовилась к схватке – просто так покидать салон пассажирка не намеревалась.

Чем закончилась эта история, остается неизвестным.

Громкий скандал с таксистом произошел в феврале текущего года в Подмосковье: фитнес-тренер Яна Данькова, обладательница титула "Мисс Томск-2013", напала на него со словами "Вези меня, тварь!".