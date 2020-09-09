Украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым

На Украине арестованы 65 самолетов, принадлежащих российским авиакомпаниям. Такой вердикт вынесен из-за того, что воздушные суда летали в Крым.

О решении суда в телеграм-канале сообщила так называемая прокуратура Крыма, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины. В марте 2014 года Киев закрыл воздушное пространство над Крымом в связи с невозможностью осуществлять контроль за ним. Ведомство называет полуостров оккупированным.

В сообщении пресс-службы отмечается, что около 40 российских авиакомпаний якобы нарушили порядок въезда и выезда на полуостров, правила международных полетов, а также законодательство Украины. При этом в ведомстве не поясняют, каким именно образом будет реализовано решение суда.

После событий 2014 года, когда Крым был включен в состав России, Украина неоднократно заявляла о том, что полуостров все равно является их территорией. Например, президент страны Владимир Зеленский считает, что Киев вернет себе Крым.