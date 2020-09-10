Генсек ООН Гутерриш призвал США и РФ продлить договор СНВ-III

Россия и США должны продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений – независимо от того, присоединится ли к нему Китай. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гуттериш в интервью японским СМИ.

Действующий договор заканчивается в феврале следующего года, напоминает телеканал "Россия 24". Россия предложила продлить его. Но американская сторона была готова на это только в том случае, если к соглашению присоединится Китай. Пекин в свою очередь неоднократно отказывался от участия в переговорах.