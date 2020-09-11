Стали известны новые детали провокации Киева против россиян в Белоруссии

Стали известны новые детали громкой провокации украинских спецслужб против россиян в Белоруссии. Например, для публикации объявления о найме персонала якобы для работы в Венесуэле IP-адрес арендовал житель Харькова, передает телеканал "Россия 24". А доменное имя для подставной электронной почты оплатили опять же через украинский банк.

"Комсомольской правде" удалось побеседовать с сотрудником российских спецслужб и выяснить, что если сначала в Киеве просто хотели заполучить в свои руки россиян, побывавших в Донбассе, то потом планы стали гораздо грандиознее. И тут не обошлось без вмешательства из-за океана.

"Изначальный план – заманить в ловушку интересующих украинские спецслужбы граждан России, – пишет издание. – На завершающем этапе с подачи американцев появилась дополнительная более глобальная, стратегическая цель – внесение раскола в белорусско-российские отношения. Именно для этого спецслужбы Украины завели группу в Минск и создали условия для ее невылета в Стамбул".