Стало известно, почему Путин не побеседовал с Гольдштейном

В преддверие региональных выборов в единый день голосования президент Путин не побеседовал с главой Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном исключительно по организационным причинам, связанным с рабочим графиком главы российского государства. Это пояснение сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что перед выборами президент в формате видеоконференции проводил серию встреч с главами регионов. Но среди них не было главы ЕАО Ростислава Гольдштейна, отмечает "Интерфакс".

Дмитрий Песков подчеркнул, что из-за жесткого и плотного рабочего графика президент России не может провести встречи со всеми исполняющими обязанности, да и нет такой задачи.

"Поэтому, какие-то выводы делать в связи с тем, что такого общения не было, было бы совершенно неправильно", – подчеркнул Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, каждый принявший для себя решение участвовать в выборах исполняющий обязанности главы региона работает по своей программе. "и повестка дня у всех напряженная, отметил Песков. Здесь, добавил он, подобные встречи – не главное, главное то, как как исполняющий обязанности главы региона выстраивает свою работу.

Единый день голосования в 2020 году пройдет в России 13 сентября. Досрочно можно будет проголосовать 11 и 12 сентября. Губернаторов в этом году выбирают в 20 регионах, жители 11 субъектов будут голосовать за депутатов законодательных органов. Всего же выборы разного уровня состоятся в 83 российских регионах.