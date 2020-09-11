Глава Российского центра судмедэкспертизы уволился по собственному желанию

В Минздраве России сообщили об увольнении по собственному желанию Андрея Ковалева – главы Российского центра судебно-медицинской экспертизы и главного внештатного специалиста по судмедэкспертизе

Ковалев освободил должность еще 7 сентября, передает "Интерфакс",

При этом по сведениям РБК, центр, который он возглавлял, принимал участие в исследовании вероятного отравления блогера Алексея Навального фосфорорганическими соединениями, а увольнение Ковалева может быть связано "с нарушением трудовой дисциплины".

Однако другой источник на условиях анонимности сказал, что увольнение Ковалева с этими обстоятельствами не связывает.