Минобороны выступило с предложением по боевым отравляющим веществам

Термин "боевые отравляющие вещества" нужно убрать из перечня запрещенных к распространению веществ. С такой инициативой выступили в Минобороны России. Связано это с тем, что все запасы химического оружия в стране уничтожены.

В проекте указа также отмечается, что реализация боевых отравляющих веществ запрещена Конвенцией о запрете разработки, производства и накопления химического оружия. В связи с этим нахождение вышеназванных веществ в перечне запрещенных является нецелесообразным.

В Минобороны, в свою очередь, предлагают включить в список продукции, запрещенной к свободному распространению, запасные части и комплектующие к средствам защиты от химоружия. В ведомстве не исключают, что продажа изделий такого плана может использоваться некоторыми лицами с целью проведения диверсий и террористических актов. С полным текстом документа можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.