КОНМЕБОЛ отменил дисквалификацию Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сможет принять участие в ближайшем матче своей команды. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) отменила дисквалификацию 33-летнего нападающего.

Лионель Месси был удален прошлым летом в матче за третье место Кубка Америки с командой Чили. После той встречи Мессии выразил недовольство и подверг критике КОНМЕБОЛ, за что был дисквалифицирован на три месяца. Лионель уже пропустил три товарищеских матча сборной Аргентины.

Но срок дисквалификации истек. Кроме того КОНМЕБОЛ отменил наказание капитана сборной Аргентины. Месси сможет сыграть в октябрьских матчах с командами Эквадора и Боливии.