У американских сенаторов появились вопросы к "Мулан"

Группа из 19 сенаторов и членов нижней палаты Конгресса США направила письмо главе Disney Бобу Чапеку с требованием объяснить сотрудничество медиакомпании с "органами безопасности и пропаганды" Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая в ходе съемок фильма "Мулан". Недовольство американских законодателей вызвали благодарности в адрес муниципального бюро общественной безопасности города Турфан и других органов власти СУАР в финальных титрах картины.

Среди подписавших письмо – сенаторы Марко Рубио, Роберт Менендес и Тед Круз, а также конгрессвумен Лиз Чейни – старшая дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни. Законодатели требуют отчета о сотрудничестве Disney со службами безопасности и пропаганды Синьцзяна и взаимодействии с местными китайскими властями.

Сенаторов и конгрессменов интересует также, знали ли члены съемочной группы картины "Мулан" о "массовой слежке и задержаниях уйгуров и членов других мусульманских меньшинств в СУАР", а также то, как использовалась местная рабочая сила и не было ли принудительного труда. Письмо в адрес главы Disney опубликовано на сайте сенатора Рубио.

США обвиняют Пекин в притеснении уйгуров и других мусульман, а также иных нарушениях прав человека в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Власти Китая эти обвинения отрицают.