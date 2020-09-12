Ядерное оружие Трампа, о котором "не слышали Путин и Си"

"Невиданное и неслыханное ядерное оружие", наличием которого у США похвастался в одном из интервью американский президент Дональд Трамп, вероятно, представляет собой всего лишь модифицированную ядерную боеголовку W76-2. Она отличается от оригинала тем, что производит взрыв меньшей мощности, пишет журнал Popular Mechanics.

В интервью журналисту Бобу Вудворду для его книги Rage ("Ярость") Трамп рассказывал о том, как близко США подошли к войне с Северной Кореей в 2017 году.

"Я построил ядерную – оружейную систему, которой никогда раньше не было в этой стране, – поделился Трамп. – У нас есть то, чего вы даже не видели и о чем не слышали. У нас есть то, о чем никогда раньше не слышали Путин и Си. Никто – то, что у нас есть, невообразимо!".

Как пишет Вудворд, анонимные источники позднее подтвердили наличие у американских военных новой системы вооружений, однако не предоставили деталей. Эти источники также были удивлены тем, что Трамп раскрыл его существование.

При этом если догадка журналистов Popular Mechanics верна, то данное уникальное оружие – не что иное, как усеченная версия боеголовки W76. В конце 2019 года боеголовками малой мощности W76-2 оснастили ракеты на борту подводной лодки ВМС США Tennessee. Ими оснащаются баллистические ракеты Trident D-5.

Сейчас на вооружении ВМС США стоят 12 атомных подводных лодок, оснащенных баллистическими ракетами. Одна такая субмарина способна нести 20 ракет Trident D-5, каждая из которых оснащена 4-5 боеголовками W76. Одна такая подлодка, дислоцированная у берегов Канады, способна доставить 80-100 боеголовок на запад России, полагает журнал.

По оценке Федерации американских ученых (FAS), правительство США переделало 50 боеголовок W76 в W76-2. Их мощность в результате уменьшается с первоначальных 100 килотонн до примерно 5 килотонн (оценка FAS). Каждая из упомянутых 12 американских АПЛ может нести на борту одну-две баллистических ракеты, оснащенных исключительно такими боеголовками малой мощности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что производство Соединенными Штатами боеголовки W76-2 снижает порог применения атомного оружия и увеличивает риск ядерного конфликта, напоминает ТАСС.