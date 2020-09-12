PandaDoc обвинена в финансировании "женщин в белом"

Протестные акции женщин в Белоруссии финансировала IT-компания PandaDoc, заявило республиканское Агентство теленовостей, которое входит в государственную "Белтелерадиокомпанию". Такая информация появилась в ходе проверки правоохранительными органами минского представительства PandaDoc по уголовному делу о мошенничестве, в рамках которого были арестованы четверо сотрудников офиса.

Оперативники искали факты возможного хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, однако наткнулись на более интересные детали, говорится в сюжете, размещенном в официальном telegram-канале агентства. Так, правоохранители выяснили, что госдеп США еще в 2018 году попытался перевести на счет зарегистрированного в Минске Центра по защите прав женщин порядка 19 тысяч долларов. Департамент по гуманитарной деятельности Белоруссии заблокировал транш, но тут в дело вступила компания PandaDoc.

В ноябре 2019 года к директору минского представительства PandaDoc Дмитрию Рабцевичу обратился директор по финансам американского офиса и попросил оказать помощь Центру по защите прав женщин, пояснив, что это благотворительное пожертвование. Таким образом, руководитель "минской дочки" был втянут в схему финансирования протестов не по своей воле.

"Это те женщины в белом, которые выходят на марши в столице. Сегодня далеко не новость, что женщинам предлагают деньги за участие в митингах", — приводит выдержку из сюжета РИА Новости.

По информации Агентства теленовостей, договор был заключен на 12,5 тысяч долларов, перечислено 3 тысячи долларов, затем предусматривалось перечислять по 1,5 тысячи долларов ежемесячно.

PandaDoc — технологическая компания с головным офисом в Калифорнии, среди ее инвесторов — Microsoft, Европейский банк реконструкции и развития, фонды Кремниевой долины. Сооснователь PandaDoc Микита Микадо поддержал участников протестных акций в Белоруссии и предложил помощь силовикам, которые захотят уволиться из правоохранительных органов.