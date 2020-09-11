В Белоруссии заблокированы счета IT-компании PandaDoc, 4 сотрудника в СИЗО

В Белоруссии заблокированы счета IT-компании PandaDoc. Более 250 сотрудников не могут получить зарплаты. 4 работника находятся в СИЗО — им грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Все началось с того, что сооснователь компании Микита Микадо поддержал участников протестных акций в Белоруссии. Также предприниматель предложил сотрудникам правоохранительных органов, которые уволятся, помощь.

Спустя некоторое время работники департамента финрасследований Комитета госконтроля Белоруссии пришли в компанию с обыском. Четырех сотрудников арестовали по подозрению в хищении в особо крупном размере. Работники PandaDoc свою вину отрицают. Их адвокаты считают обвинение необоснованным, сообщает TUT.BY.

В IT-компании уверены, что все действия проводятся с целью оказания на них давления.

Белорусский правозащитный центр "Весна" признал задержанных сотрудников компании политзаключенными.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган призвал президента Белоруссии выполнить требование Светланы Тихановской и провести новые выборы в стране. Также он осудил жестокие действия белорусский властей и силовиков.