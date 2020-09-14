На выборах губернатора Севастополя побеждает Михаил Развожаев

На выборах главы исполнительной власти временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев получил почти 87 процентов голосов избирателей после обработки 99 из 187 протоколов участковых комиссий. Такие данные сообщает представитель Севизбиркома.

Как отмечается, обработано 53,48 процента всех протоколов (99 из 187) участковых избирательных комиссий. Лидирует Михаил Развожаев, набрав 86,72 процента голосов избирателей.

На выборах губернатора Севастополя 2020 года зарегистрированы шесть кандидатов: временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев (от партии "Единая Россия"), вице-спикер законодательного собрания Севастополя Илья Журавлев (от ЛДПР), Александр Романович (представляющий "Справедливую Россию"), Иван Ермаков (от "Патриотов России"), Анастасия Романенко (от "Демократической партии России"), а также Ярослав Яковенко ("Партия прогресса"), сообщает РИА Новости.