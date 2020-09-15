Трамп пригрозил Ирану "масштабным ответом" в случае любого нападения

Любое нападение Ирана на США, в любой форме, повлечет за собой в тысячу раз более масштабный ответ со стороны Вашингтона.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, сославшись на обсуждение в прессе темы о том, что Иран "может планировать убийство или другое нападение на США" как месть за убийство лидера террористов Касема Сулеймани, передает "Интерфакс".

Накануне в американской прессе появились сообщения о том, что правительство Ирана рассматривает возможность покушения на американского посла в ЮАР Лану Маркс как ответный шаг на убийство иранского генерала Сулеймани.