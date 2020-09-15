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Иран-США 27 минут назад

15 сентября 2020 07:57

Трамп пригрозил Ирану "масштабным ответом" в случае любого нападения


AP Images

Любое нападение Ирана на США, в любой форме, повлечет за собой в тысячу раз более масштабный ответ со стороны Вашингтона.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, сославшись на обсуждение в прессе темы о том, что Иран "может планировать убийство или другое нападение на США" как месть за убийство лидера террористов Касема Сулеймани, передает "Интерфакс".

Накануне в американской прессе появились сообщения о том, что правительство Ирана рассматривает возможность покушения на американского посла в ЮАР Лану Маркс как ответный шаг на убийство иранского генерала Сулеймани.

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