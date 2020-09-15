Впервые за 13 лет российский вратарь выиграет Кубок Стэнли

В пятом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ "Даллас Старз", ворота которого защищал россиянин Антон Худобин, переиграл "Вегас Голден Найтс" и вышел в финал Кубка Стэнли.

В другом полуфинальном противостоянии "Тампа-Бэй Лайтнинг" с российским вратарем Андреем Василевским сражается с "Нью-Йорк Айлендерс", голкипером которого является Семен Варламов. Счет в серии – 3:1 в пользу "молний".

Таким образом, стало известно, что российский вратарь в текущем сезоне гарантировано станет победителем Кубка Стэнли, что произойдет впервые с 2007 года, когда плей-офф НХЛ выиграл "Анахайм Дакс" с Ильей Брызгаловым. Также из вратарей Кубок Стэнли выигрывал Николай Хабибулин (2004).