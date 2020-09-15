Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия": наша партия одержала трудную победу

"В большинстве законодательных собраний мы победили. "Единая Россия" получила более 70% мандатов", – заявил в эфире телеканала "Россия 1" первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, комментируя итоги единого дня голосования.

По словам г-на Исаева, победа была трудной, потому что пандемия, разумеется, ударила по всем секторам экономики и по людям. "Раздражение в обществе накапливается и всегда связывается с партией большинства, с партией, которая представляет власть. Тем не менее, в подавляющем большинстве муниципалитетов победила "Единая Россия". Мы считаем ослабление позиций в некоторых регионах нормальным демократическим процессом", – подчеркнул Андрей Исаев в эфире программы "60 минут".

Он обратил внимание, что на выборах "Единая Россия" была единственной партией, которая практически на все вакантные мандаты выдвинула своих кандидатов: "У нас 98% вакансий, следующая за нами политическая партия выдвигала кандидатов на 18%".

Что же касается "умного голосования", то Исаев отметил: "Называть голосование умным – эрозия русского языка, потому что это слово предполагает раздумье: подумал, принял решение и проголосовал. В данном случае, это голосование по команде. Оно не сыграло никакой роли. Мы видим, что из более тысячи кандидатов в списках умного голосования прошло несколько человек. Мы смотрели на них как на обычных оппонентов и вели с ними плодотворную дискуссию".

13 сентября в России прошел единый день голосования. Представителей власти избирали в 83-х регионах. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что выборы в регионах прошли "спокойно и достойно". По ее словам, в нынешнем году во время голосования было выявлено минимальное количество нарушений. Ни одно из них не способно повлиять на итоговые результаты выборов.

Первые инаугурации губернаторов состоятся уже в начале следующей недели.