"Ростех" подарит пиарщикам Трампа каталог российских боевых самолетов

"Ростех" пообещал подарить дизайнеру, который использовал для агитационной рекламы Дональда Трампа изображение российского оружия, каталог отечественных боевых самолетов, пишет агентство РИА Новости.

В госкорпорации уверены, что ошибка была допущена только потому, что дизайнер восхитился красотой российской авиации. Также в "Ростехе" выразили надежду, что автора рекламы не накажут.

Напомним, ранее американские журналисты обратили внимание, что на одном из агитационных реклам Дональда Трампа, призывающих "поддержать наши войска", использованы изображения российских истребителей МиГ-29 и автомата "Калашникова".