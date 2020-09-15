В предвыборном ролике Трампа сняты российские МиГи и "калашниковы"

В агитационном ролике Дональда Трампа появились изображения российских самолетов и автоматов Калашникова.

Ролик "Сделаем Америку снова великой" был опубликован 8 сентября, сообщает Politico. Он призывает американцев поддержать войска США и проголосовать за Трампа. На финальных кадрах – силуэты трех солдат и трех истребителей на фоне заката.

Конструктор Пьер Спрей, участвовавший в разработке самолетов F-16 и A-10 для ВВС США, заявил, что "это определенно МиГ-29". "Я рад видеть, что он поддерживает наши войска", – сказал он. С ним согласен директор аналитического центра в Москве Руслан Пухов – это действительно МиГ-29. Также, по его словам, один из солдат держит в руках автомат АК-74.

По данным издания, в ролике была использована бесплатная фотография из фотостока.

Выборы в США пройдут 3 ноября. За пост главы Белого дома будут бороться 74-летний республиканец Дональд Трамп и 77-летний демократ Джо Байден.