Трамп: Россия может желать победы Байдену

"Никто кроме меня не вел такую политику в отношении России, никто, – заявил в интервью Fox News 45-й президент США Дональд Трамп. – Это и газопровод, и укрепление армии. Мы стали крупнейшей в мире страной по энергоресурсам и теперь совершенно не зависим от импорта энергоносителей".

По мнению Трампа, на предстоящих 3 ноября президентских выборах в Соединенных Штатах Россия может хотеть победы его соперника – 77-летненго демократа Джо Байдена. Причина в том числе и в том, по мнению американского президента, что его предшественник Барак Обама поставлял на Украину подушки, а он поставляет туда противотанковые комплексы. Это большая разница в подходах к Украине, подчеркнул Дональд Трамп. ТАСС называет еще одну претензию Трампа к России: она в числе стран, которые не предпринимают достаточных мер на фоне изменений климата.

И тут Россия в компании стран, которые, по словам хозяина Овального кабинета, выбрасывают в атмосферу огромное количество загрязняющих веществ. Это также Китай и Индия.

8 сентября Дональд Трамп опубликовал свой рекламный ролик перед выборами в стиле "Сделаем Америку снова великой" (Make America great again). НО тут не обошлось без скандала. На финальных кадрах видеоролика силуэты трех солдат и трех истребителей на фоне заката.

"Я рад видеть, что он поддерживает наши войска, – сказал о рекламном ролике Трампа Конструктор Пьер Спрей, участвовавший в разработке самолетов F-16 и A-10 для ВВС США. – Это определенно МиГ-29".

Кроме того, в руках солдат явно не винтовкиМ16, а автоматы АК-74 ("Калашников").

3 ноября в США пройдут очередные всеобщие выборы. На них избираются президент и вице-президент, губернаторы 13 штатов и территорий, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса. Дональд Трамп заявил, что перед днем выборов он будет смотреть бой UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Он надеется, что это будет невероятный поединок.