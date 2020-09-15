Трамп признался, что хотел ликвидировать Асада

Руководство США собиралось подготовить операцию по ликвидации президента Сирии Башара Асада, однако в итоге отказалось от этого плана.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что в 2017 году выступал за ликвидацию Асада, но против высказался министр обороны США Джеймс Мэттис. В итоге, план не был реализован и Трамп не жалеет об этом, поскольку, по его словам, никаких гарантий успеха не было.

При этом в 2018 году американский президент заявил, что сообщения средств массовой информации о планах Вашингтона по убийству Асада не соответствуют действительности.