Дональд Трамп объявит о дальнейшем выводе войск из Ирака. В ближайшие дни президент также сделает заявление о сокращении контингента в Афганистане. По данным СМИ, численность войск в Ираке должна уменьшиться до трех с половиной тысяч военнослужащих. Аналитики отмечают, что таким образом Трамп пытается поднять свой рейтинг перед президентскими выборами.

Дональд Трамп заявил о готовности финансировать предвыборную кампанию из своего кармана. Четыре года назад речь шла о 60 миллионах долларов, теперь не исключено, что затраты возрастут.

"Нам придется потратить больше денег из-за пандемии и дезинформации, которую распространяло в фейковых СМИ демократы. Денег у нас больше, чем в прошлый раз, и если нужно будет увеличить бюджет, я готов платить из своего кармана, как в 2016 году. Выиграть необходимо во что бы то ни стало", – говорит Дональд Трамп.

Решительность Трампа объяснить несложно. Менее чем за два месяца до выборов, если верить соцопросам, он отстаёт от Джо Байдена примерно на восемь процентов. Исправлять ситуацию президент поехал в Северную Каролину, где во время выступления перед избирателями в очередной раз раскритиковал своего соперника.

"Байден отдал власть левым радикалам, и, по сути, они сейчас управляют демократами. Эти люди абсолютно безумны. В то же время Байден ни разу не упомянул о тысячах афроамериканцев, погибших в результате жестоких преступлений в городах, которыми управляют демократы", – говорит президент США.

Штаб демократов, в свою очередь, накануне разыгрывал карту коронавируса. Байден и Харрис в совместном заявлении потребовали от главы Белого Дома не делать из американской вакцины политическое оружие и предоставить все данные о её разработке.

На чьей стороне правда и кому действительно стоит верить, попытались рассудить в Орегоне сторонники Трампа и представители движения Black Lives Matter. Конструктивных дебатов не получилось: словесная перепалка быстро переросла в столкновения. Восстанавливать порядок пришлось полиции, несколько человек были задержаны.