Макей: победителя определил народ Белоруссии, и ЕС надо считаться с волей большинства

Выборы президента Белоруссии прошли пусть "по некоторым высоким канонам" и не идеально, однако народ своим большинством определил их победителя.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Он заявил, что не понимает на каком основании Евросоюз считает себя вправе единолично определять, кто победил в республике на президентских выборах.

Макей подчеркнул, что демократия – это воля большинства и с этим надо считаться.

По его мнению, оговорка главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, заявившего, что Александр Лукашенко не является для ЕС легитимным президентом Украины, свидетельствует о "глубине" владения темой в Брюсселе.

С вечера 9 августа в Белоруссии начались массовые акции протеста, связанные с недовольством итогами президентских выборов. На них Лукашенко получил более 80% голосов избирателей, а его соперница Светлана Тихановская – чуть более 10%.