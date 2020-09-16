Сотрудники парка отправили туристам посылку с оставленным ими мусором

В Таиланде сотрудники национального парка Кхао Яй отправили туристам оставленный ими мусор.

Парк опубликовал в соцсетях мусор, который туристы, арендовавшие место для кемпинга, оставили после себя. Тогда министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Таиланда Варавут Силпаарчха предложил парку вернуть его туристам обратно. Сотрудники так и поступили. Позже в "Фейсбуке" была размещена серия фотографий с посылкой, в которую поместили собранный мусор.

Как сообщает ТАСС, министр напомнил, что оставлять мусор в парке – это преступление. "Поддерживайте чистоту, сохраняйте окружающую среду, потому что с этого момента мы будем принимать строгие юридические меры", – предупредил министр.

Также представители заповедника подали жалобу в полицию на туристов, которые нарушили закон о национальных парках. Теперь им грозит штраф до 16 тысяч долларов или тюремное заключение до 5 лет.