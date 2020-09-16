Нет ни тестов, ни вакцины. В Британии продолжает расти смертность от коронавируса

Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 30 миллионам. Половина школьников на планете (по оценкам ЮНИСЕФ, 872 миллиона) пока не могут сесть за парты из-за сохраняющихся ограничений. Власти Испании готовятся, начиная с пятницы, вводить карантин в наиболее затронутых COVID-19 районах Мадрида. В Нидерландах поставлен суточный рекорд новых случаев – 1379 заболевших. А в Британии к суровым мерам готовятся в Кембридже, Тринити-колледж пообещал выдворить всех студентов из общежития, если там будет вспышка COVID-19.

С начала пандемии прошло уже полгода, а в Великобритании так и не смогли создать доступную для всех систему тестирования. Центры, где можно сдать анализы, формально существуют по всей стране, и даже явно пустуют, как этот в аэропорту Хитроу. Но попасть в них большая проблема.

Сотрудники центра коротают часы в ожидании редких клиентов. С журналистами им общаться запрещено. В правительстве возникший кризис объясняют тем, что лаборатории перегружены. Люди тратят по несколько суток на то, чтобы получить возможность пройти бесплатный тест. Жителям Лондона запросто могут предложить пройти тест на севере Англии или даже в Шотландии. Шотландцам наоборот. Уже возникают полусерьезные предложения обмануть систему, указав индекс подальше от своего места жительства. Сдача анализов в частных лабораториях обойдется в среднем в 150 фунтов стерлингов, это около 15 тысяч рублей.

"У моей дочери симптомы с воскресенья. Я сам отношусь к категории ключевых работников, но не могу сейчас работать. Пробовал заказать тест через правительственный сайт, но ничего не выходит. Там постоянно пишут: "мы сейчас перегружены, обратитесь через пару часов, обратитесь через пару часов", – рассказывает один из пациентов.

Число заболевших в Великобритании продолжает стремительно расти. За последние сутки выявлено 3991 случай заражения. В стране уже пришлось закрыть 30 школ, в том числе из-за проблем со своевременным тестированием. На этой неделе вступил в силу указ кабинета министров, ограничивающий собрания людей.

Требование британского правительства не собираться больше шести человек оказалось не таким простым в исполнении. Во-первых, всегда найдутся желающие нарушить этот запрет, а во-вторых, британская полиция уже жалуется на то, что не понимает, как строго ей надо обходиться с нарушителями.

Вечером лондонский парк Примроуз Хилл забит кампаниями молодых людей. Полицейских здесь нет. Некоторые группы явно превышают установленные правительством лимиты. Хотя министр внутренних дел Прити Пател объявила незаконными даже случайные встречи на улице двух больших семей. Пател призвала страну к массовому доносительству, добавив, что при случае и сама готова сообщить куда следует.

Оппозиция утверждает, что правительство только изображает активность.

"У нас самый высокий уровень смертности в Европе, мы на пути к самой тяжелой рецессии в развитом мире. И какой первоочередной вопрос решал правительственный комитет по COVID-19 в эти выходные? Они разрешили возобновить охоту на куропаток! Это, конечно, хорошая новость для друзей премьер-министра, которые оплачивают его шикарные отпуска на Карибах", – считают оппозиционеры.

В целом у британского кабинета сейчас дефицит позитивных новостей. Возобновились испытания оксфордской вакцины. Ранее их пришлось прервать из-за осложнений, возникших у одного из пациентов. Происшествие не обошлось без последствий, услышав о нем, часть добровольцев в Испании отказалась от участия в испытаниях вакцины американской компании "Джонсон и Джонсон". При этом на континенте инфекция распространяется еще быстрее, чем в Великобритании. Во Франции за сутки выявлено 7852 заболевших. В Чехии зафиксирован самый высокий суточный прирост заражений – 1677 человек.