Великобритания ставит печальные рекорды смертности от COVID-19

Великобритания вышла на первые места по смертности от коронавируса в Европе, власти пытаются принимать меры, чтобы ограничить распространение COVID-19. В частности, был заново введен запрет на то, чтобы собираться большими группами. Впрочем, население Соединенного Королевства в основном игнорирует все рекомендации со стороны руководства.

Требование британского правительства не собираться больше шести человек оказалось не таким простым в исполнении. Во-первых, всегда найдутся желающие нарушить этот запрет, а во-вторых, британская полиция уже жалуется на то, что не понимает, как строго ей надо обходиться с нарушителями.

Вечером в лондонском парке Примроуз-Хилл собираются кампании молодых людей. Полицейских здесь нет. Некоторые группы явно превышают установленные правительством лимиты. Отдыхающие пренебрегают угрозами министра внутренних дел Прити Пател. Она объявила незаконными даже случайные встречи на улице двух больших семей. И призвала страну к массовому доносительству, добавив, что при случае и сама готова сообщить куда следует.

Большие скопления людей сейчас проще всего обнаружить возле центров, где сдают анализы на коронавирус. За полгода с начала пандемии в Великобритании так и не смогли выстроить четко работающую систему определения, кто инфицирован, а кто нет. Лаборатории перегружены. Люди тратят по несколько суток на то, чтобы получить возможность пройти тест.

"Я пыталась сдать анализы, потому что оба наших ребенка почувствовали себя плохо. У одного одни симптомы, у другого другие. Доктор посоветовал сдать анализы. Я звонила по номеру для оказания скорой помощи – безрезультатно. Вебсайт не давал никаких возможностей. Я уже замучилась его обновлять", – стандартная жалоба британки.

О том, что Великобритания находится на первом месте по смертности от коронавируса в Европе, напомнил лидер оппозиции Кир Стармер. Он сейчас на самоизоляции, потому что симптомы ковида проявились у одного из членов его семьи.

"Британия не должна была оказаться среди стран с самой высокой смертностью в мире и тяжелейшим кризисом. Мы не должны были оставлять без средств защиты тех, кто оказался на переднем крае. Не имели права отдать на произвол судьбы самых уязвимых в домах престарелых. И люди не должны проезжать по полстраны, чтобы сдать анализы, если они заболели", – заявил Кир Стармер, лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании.

Число заболевших в Великобритании продолжает стремительно расти. В стране уже пришлось закрыть 30 школ, в том числе из-за проблем со своевременным тестированием. Из позитивных новостей пока лишь информация о возобновлении испытаний оксфордской вакцины. На прошлой неделе их пришлось прервать из-за осложнений, возникших у одного из пациентов. Но даже в лучшем случае эта вакцина будет готова к применению только в следующем году.