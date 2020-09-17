В Иркутской области введен режим повышенной готовности из-за угрозы паводка

В Иркутской области подтоплены дачные участки в четырех районах и семь автомобильных дорог. Причина – затяжные дожди. Власти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка. По прогнозам МЧС, уровень воды в реках Приангарья в ближайшие сутки еще поднимется.

Сложная ситуация сложилась вблизи реки Ушаковка. Там для защиты жилых домов спасатели строят дамбы из мешков с песком и расчищают русло. В связи с этим увеличили и сброс воды из Иркутского водохранилища, чтобы обезопасить краевую столицу от серьезных подтоплений.

В Тулунском районе прервано транспортное сообщение с небольшим селом Уйгат, сообщает телеканал "Россия 24". Сотрудники МЧС доставляют местным жителям питьевую воду, хлеб и лекарства.