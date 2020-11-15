В Роскосмосе срезали зарплаты на 20%

Роскосмос перешел в режим максимальной экономии, зарплаты топ-менеджмента, которые только увеличивались в предыдущие годы, урезали на 15-20%. Аппарат Объединенной ракетно-космической корпорации, являющейся центром диверсификации ракетно-космической отрасли, сократили со 100 до 15 человек, написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Facebook.

Чуть более года назад на конференции Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского Рогозин сообщил о сокращении непроизводственного персонала. Еще за год до того – поручал сократить его на четверть.