В Подмосковье сняли некоторые коронавирусные ограничения

В Подмосковье отменен рекомендательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

Кроме того, с 13 января больше не потребуется отрицательный тест на коронавирус. При этом остается обязательной термометрия при заезде и входе в гостиницу, а также в ресторанах и барах гостиниц.

Студенты подмосковных колледжей смогут вернуться к занятиям в очном режиме с 13 января, их карты будут разблокированы. Школьники продолжат учиться очно. Обучение в высших учебных заведениях региона будет проходить дистанционно до 6 февраля.

Сейчас Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 169 724 случая заражения, выздоровели 128 052 человека, умерли 3 112.

Накануне губернатор Андрей Воробьев в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1" рассказал, что всплеска числа заболевших COVID после новогодних праздников в Подмосковье нет.