Подмосковье сняло практически все ограничения

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о возвращении региона к обычному режиму работы.

"По сути, все ограничения сняты", – заявил он, выступая на совещании с зампредами правительства и главами городских округов, передает ТАСС.

Он отметил, что хотя в части проведения массовых мероприятий еще остались ограничения, но посещать спортивные мероприятия уже можно "при соблюдении определенных современных стандартов".

"Мы, по сути, переходим в обычный, штатный режим работы, и, конечно, здесь ключевое, определяющее значение для жизни нашего региона имеет экономика", – подчеркнул Воробьев.

С 8 февраля студенты подмосковных вузов возвращаются к обучению в очном формате, их проездные были разблокированы.

Ранее Андрей Воробьев сообщал, что число ковидных коек в регионе планируется сократить вдвое, так как ситуация с COVID-19 постоянно улучшается.

Всего за время пандемии в Московской области было выявлено 200 203 случая заражения COVID-19. Выздоровели уже 161 059 человек, умерли 4 036.