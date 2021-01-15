Тренировка 6-летней гимнастки закончилась черепно-мозговой травмой

Рядовая тренировка по художественной гимнастике для 6-летней Кати едва не закончилась трагически. Девочка неудачно выполнила упражнение и получила серьезные травмы.

"Неправильно было поставлено задание. Она взяла скакалку в руки и решила перепрыгнуть ее стоя. Я так понимаю, что это вина тренера, потому что она не досмотрела" – мама пострадавшей Людмила винит во всем наставницу – Ларису Заплатину. Утверждает, что специалист разделила детей на группы. Самых маленьких, якобы доверила своей несовершеннолетней дочери. Во время этих занятий Катя и получила травму.

"У нее перелом костей носа с отломками, со смещением, закрытая черепно-мозговая травма и передние зубы – перелом, но под вопросом – они молочные, в принципе не страшно. Но из-за того, что у нас операция была под общим наркозом: восстанавливали нос", – говорит мать Кати Людмила Уманец.

Инцидент произошел в торговом центре Сергиева Посада. Здесь Лариса Заплатина арендует зал и проводит частные уроки. Свою вину она не признает, на контакт с родителями Кати не идет. Разговаривать с нашей съемочной группой – тоже отказалась. А супруг Заплатиной согласился изложить свою версию, но не на камеру. По его мнению, художественная гимнастика в принципе травмоопасна, а случай с девочкой – обычная спортивная травма. Правда, семью Уманец это объяснение не устраивает.

"Нам хочется, чтобы этот человек понес какое-то наказание, чтобы был урок всем мамочкам, которые дают детей заниматься, не проверяя никаких документов", – сказала бабушка девочки Алла Уманец.

Тренер, безусловно, отвечает за здоровье подопечных, особенно несовершеннолетних. Но часть ответственности лежит также и на родителях. К выбору наставника нужно подходить очень аккуратно: по словам экспертов, изучать его спортивное прошлое и опыт.

"Должны быть обязательно мастера спорта, должно быть высшее физкультурное образование, обязательно должен быть опыт работы. Если у тренера нет опыта работы, то мы, например, берем их только как помощников. Мы проверяем рекомендации других школ, если они ранее где-то работали", – отметила директор Физкультурно-образовательного комплекса Катарина Выборова.

Имела ли право Лариса Заплатина осуществлять тренерскую деятельность и была ли в её действиях вина, сейчас устанавливают правоохранительные органы.

В настоящее время прокурором отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного по данному факту сотрудниками органов дознания. Материалы с указанием прокурора направлены в УМВД по Сергиево-Посадскому округу для принятия законного обоснованного процессуального решения.

Катя уже поправляется. Операция прошла успешно. Правда, о тренировках в том самом зале Катя теперь даже слышать не хочет.