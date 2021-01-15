МВД Белоруссии прокомментировало создание лагеря для "острокопытных"

В МВД Белоруссии прокомментировали аудиозапись, в которой якобы сотрудники органов внутренних дел обсуждают совещание у президента страны Александра Лукашенко. По словам официального представителя ведомства Ольги Чемодановой, опубликованный материал является фейком.

В записи звучит голос, который якобы принадлежит заместителю министра внутренних дел Белоруссии Николаю Карпенкову. Он обращается к коллегам и говорит им, что в стране предлагается создать лагерь для особо "острокопытных", принимающих участие в акциях протеста. Там рекомендуется по периметру установить колючую проволоку и держать граждан в заточении, пока все не успокоится.

В МВД отметили, что не собираются комментировать фейки, поскольку в своей деятельности они руководствуются законом, сообщает TUT.BY.

Аудиозапись, вызвавшая широкий общественный резонанс в Белоруссии, была опубликована в Сети оппозиционерами. Она была сделана в конце октября 2020 года. На это отреагировала экс-кандидат на пост главы государства Светлана Тихановская. Она заявила, что запись уже разослана в Конгресс США, ОБСЕ, Совет Европы, а также отправлена другим международным партнерам. Об этом политик заявила в своем Telegram-канале.