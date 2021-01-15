Миллион раскрытых дел за 10 лет: Следком отмечает юбилей

В СК сегодня привели такие данные: за 10 лет следователи изучили миллион уголовных дел. Из них десятая часть – это коррупционные преступления. Государству и гражданам возмещен ущерб в 300 миллиардов рублей. За сухими цифрами статистики скрывается серьезная, напряженная и нередко опасная для жизни работа.

Это тот случай, когда один вещдок может рассказать все: этот арбалет сейчас – ключевая улика в уголовном деле. Именно из него застрелили подмосковного предпринимателя, основателя компании "Мясная империя" Владимира Маругова, которого называли "колбасным королем". Подозреваемых удалось задержать по горячим следам.

"После совершения преступления они сели в свой автомобиль, при этом они закрыли государственные регистрационные знаки целлофановым пакетом", – рассказывает Сергей Баканов, следователь по особо важным делам первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

Москвич Александр Мавриди – главный фигурант дела – оказался причастен сразу к нескольким громким преступлениям, которые долго оставались загадкой для оперативников – к похищению людей и махинациям с недвижимостью. Так были раскрыты сразу несколько резонансных дел. За расследованием каждого стоят сотрудники ведомства, которые работают на одну цель.

"Огромная армия единомышленников, людей, служащих одной цели, верящих в честность и верховенство закона", – говорит Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ.

Следователям и криминалистам часто приходится работать со специалистами из самых разных сфер. Благодаря сотрудничеству с медиками удалось раскрыть дело псевдоврачей из печально известной клиники "Медланж". Пациентов заманивали туда обещанием вечной молодости. Под нож этого гуру со скальпелем легли десятки девушек. Последствия для многих оказались трагичными. Троих женщин спасти не удалось, многие получили тяжелые увечья.

"Знаю лично трех девушек, видела их результаты, у которых также, как у меня, сгнил нос", – жалуется пострадавшая Софья Тимакова.

Хирурга задержали, а клиника закрылось.

За 10 лет Следственный комитет стал ведомством, расследующим самые запутанные дела. Криминалисты используют передовые технологии, иногда преступления раскрывают даже по молекулам ДНК.

Источник криминалистического света – незаменимая вещь в руках следователей. Благодаря нему можно увидеть биологические следы, невидимые для глаз человека. Именно так тверские следователи собрали доказательства против банды черных риелторов. Жертвами становились одинокие собственники столичных квартир. Людей опаивали смесью алкоголя со снотворным и убивали.

На поиски преступников иногда уходят годы. И, тем не менее, принципы неотвратимости наказания и соблюдения конституционных прав россиян остаются важнейшими в работе следствия.

"С 2011 года в суды для рассмотрения по существу следователями СК России направлено почти 1 миллион уголовных дел, в том числе свыше 90 тысяч уголовных дел о коррупции. Государству и гражданам, потерпевшим от преступлений, возмещен ущерб на сумму свыше 300 миллиардов рублей. За этими цифрами стоит титанический труд наших следователей и криминалистов", – сообщила Светлана Петренко, руководитель Управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ.

Доверие россиян, подчеркивают в ведомстве, главный критерий оценки работы следователей и мотивация к новым делам.