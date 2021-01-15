Участник финансовой прирамиды: мошеннические проекты еще востребованы

Рынок финансовых проектов с высоким риском остается востребованным, поскольку он привлекает людей, которыми движет желание быстро и легко заработать. Такое объяснение интереса к так называемым хайп-проектам дал один из участников объявленной в России вне закона финансовой платформы "Кэшбери" Андрей Тимченко из Белоруссии.

Он прокомментировал новость, что в Кабардино-Балкарии правоохранители разоблачили новую финансовую пирамиду, организаторы которой предлагали вкладывать деньги в проект с доходностью 60%.

"Сегодня есть тысячи людей в России и Украине, по всему миру, которые вкладываются в различные хайп-проекты, сравнимые с лотереей, казино и так далее. Люди идут на это, по большей части осознавая риск. Но есть те, кто верит в легенды", – сказал Тимченко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Со своей стороны он категорически отрицает, что являлся соучастником объявленного в розыск владельца мошеннической компании "Кэшбери" Артуром Варданяном. После неформальной встречи с ним в 2017 году в Минске Тимченко вложил в финансовую пирамиду Варданяна пять биткоинов на тот момент стоимостью около 3,5 тысяч долларов США. Через три месяца это принесло ему многомиллионный доход.

"Кэшбери" была признана Центробанком РФ финансовой пирамидой и закрыта как структура, занимавшаяся преступной деятельностью. Ущерб вкладчиков оценен в три миллиарда рублей.

Согласившись с тем, что деятельность "Кешбери" была незаконной, Тимченко, тем не менее, не считает, что полученный им доход фактически образовался за счет денег доверчивых пенсионеров и малообразованных граждан, которые в буквальном смысле купились на щедрые обещания организатора финансовой пирамиды.

При этом Тимченко, называющий себя инвестором, признался, что понимал, что «это дело может когда-то закрыться, и поэтому старался все деньги, которые инвестировал, как можно скорее выводить».

Тимченко утверждает, что на проектах с высоким уровнем риска и соответственно с высоким уровнем доходности сегодня профессионально зарабатывают тысячи людей. «Есть куча инвесторских чатов, блогов, каналов, которые постоянно осуществляют мониторинг этих проектов и участвуют в них», – сообщил он.

По его словам, на финансовой пирамиде можно заработать также как при игре в лотерею или в казино, а жалуются в действительности только те люди, кто лишился денежных средств по причине нехватки финансовой грамотности.