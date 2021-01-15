"Микроб" уточнил, когда начнется снижение заболеваемости

Директор НИИ "Микроб" Роспотребнадзора Владимир Кутырев сообщил, что снижение заболеваемости ковидом начнется после февраля. До весны же возможен обратный процесс, отмечает РИА Новости.

Эксперт добавил, что коронавирус мутирует меньше гриппа.

Ранее замглавы ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная заявила, что в стране пик уже пройден, а вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова отметили, что ситуация спокойная и находится под контролем.

Ожидается, что в 18 января в России начнется массовая вакцинация от коронавируса. Минздрав и центр Гамалеи в связи с этим напомнили о важности ношения масок даже для привившихся, так как меры предосторожности помешают распространению инфекции.

По данным на 15 января, всего в РФ заразился 3 520 531 человек, 2 909 680 пациентов выздоровели, 64 495 скончались. Возможность третьей волны коронавируса не исключается. При этом она может оказаться столь же сильной, сколь и вторая.