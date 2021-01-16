ЕС надеется, что Россия передумает насчет ДОН

ЕС по-прежнему считает Договор по открытому небу "ключевым элементом контроля над вооружениями и жизненно важной мерой укрепления доверия и безопасности". Об этом заявил Петер Стано – пресс-секретарь Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, пишет "Интерфакс".

По словам Стано, выход РФ из ДОН повредит безопасности Европы, ведь с 2002 года было проведено более 1,5 тысяч наблюдательных полетов над территориями стран-участниц.

Стано отметил, что внутригосударственные процедуры по выходу, которые начала Россия, не являются немедленным выходом.

"Мы надеемся, что Россия пересмотрит свое намерение ", – заявил представитель главы европейской дипломатии.