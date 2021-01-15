НАТО готова продолжать диалог с Россией

Североатлантический альянс открыт для диалога в рамках Совета Россия-НАТО по вопросам снижения рисков и повышения прозрачности, заявил заместитель официального представителя военного блока Пирс Казале.

Он также добавил, что альянс знает о выходе РФ из Договора по открытому небу, пишет агентство ТАСС.

Напомним, ранее МИД России заявил о начала процедуры выхода страны из ДОН. По мнению российских дипломатов, США, которые покинули договор еще в ноябре 2020 года, нарушили баланс интересов государств-участников соглашения и подорвали роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности.

Соединенные Штаты вышли из Договора по открытому небу так как считают, будто Россия нарушила ряд положений этого документа. Однако доказательств этого американцы не предоставили.

ДОН вступил с силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам следить с воздуха за вооруженными силами друг друга. Разрешается фото и видеосъемка военных объектов, однако качество камер строго регламентировано.