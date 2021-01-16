Во Франции подсказали России способ давления на США

Объявление МИДа России о начале внутригосударственных процедур по выходу РФ из Договора по открытому небу (ДОН) может подтолкнуть новую администрацию США к возвращению в число участников этого договора. Так считает отставной генерал ВВС Франции, участник Межармейской аналитической группы (CRI) Грегуар Диамантидис.

Решение российских властей рано или поздно должно было последовать за выходом США из ДОН, говорит он. Возможность возвращения США в число участников ДОН, по словам Диамантидиса, в любом случае сохраняется, пока Россия не инициирует и не завершит внешнюю процедуру по выходу из договора.

Французский генерал сожалеет по поводу решения Москвы, отмечая, что ДОН касается не только России и США – в нем еще много участников, передает ТАСС. Оставаясь участником соглашения, говорит он, Россия могла бы "позиционировать себя как добродетельный партнер" по отношению к другим странам, в частности к НАТО. Для России, считает Диамантидис, в этом была бы "определенная дипломатическая выгода": демонстрация прозрачного и разумного подхода успокоила бы западных партнеров и позволила бы "сохранить мультилатерализм и роль ОБСЕ в противовес одностороннему подходу США".

России, по мнению генерала, нужно действовать осмотрительно, сохраняя давление на новую администрацию США и оставляя ей возможность через уже укрепившийся "антитрампизм" вернуться и пересмотреть решение президента Трампа. США вышли из ДОН 22 ноября 2020 года.