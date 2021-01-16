Патриарх передал больницам и центрам помощи тонну апельсинов

Тонну апельсинов передал на Рождество в больницы и социальные учреждения Москвы Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Тысячу килограммов фруктов, выращенных в египетских монастырях, ему прислал в подарок к Рождеству предстоятель Коптской Церкви Святейший Патриарх Тавадрос II.

Египетские апельсины переданы в медицинские и социальные учреждения, среди которых – Научно-практический центр детской психоневрологии, Детская городская клиническая больница святого Владимира, Морозовская детская больница, Первая Градская больница имени Пирогова, Больница святителя Алексия. Апельсины получили также подопечные Свято-Спиридоньевской богадельни и бездомные в "Ангаре спасения" православной службы "Милосердие".

Большинство этих проектов и клиник Патриарх Кирилл посещал лично, чтобы поддержать и утешить людей, страдающих и нуждающихся в помощи. Фрукты получили больные дети, одинокие пожилые, тяжелобольные и бездомные люди, сообщает сайт Синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению.

Ранее Патриарх Кирилл не раз просил в день Рождества, в годовщину его интронизации и в другие памятные даты вместо покупки цветов направить средства на благотворительность для помощи больнице Святителя Алексия – крупнейшему медицинскому учреждению Русской Православной Церкви. За несколько последних лет на поступившие средства приобреталось медицинское оборудование для этой многопрофильной больницы на 280 мест.

В больнице Святителя Алексия лечатся люди из всех регионов России независимо от их конфессиональной принадлежности. Обследование и лечение бесплатны для всех пациентов, а с начала пандемии коронавируса COVID-19 больница Святителя Алексия активно участвует и в борьбе с распространением этой инфекции.