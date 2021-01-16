"Боруссия" дома не смогла обыграть аутсайдера бундеслиги

В матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу дортмундская "Боруссия" на поле домашней арены "Сигнал Идуна Парк" сыграла вничью с командой "Майнц" – 1:1.

Первый тайм завершился без голов. Счет на 57-й минуте открыл полузащитник гостевой команды Левин Эцтунали, которому ассистировал Данни Латца.

На 73-й минуте дортмундцы восстановили равенство в счете, отличился Тома Менье. Спустя три минуты "шмели" получили шанс выйти вперед, однако капитан команды Марко Ройс не реализовал пенальти.

После 16 матчей бундеслиги "Боруссия" с 29 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Майнц", прервавший серию из трех поражений, расположился на 17-й строчке, имея в активе семь баллов.