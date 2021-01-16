Есть эпидемия опаснее коронавируса, считает доктор Мясников

Охватившая мир эпидемия ожирения гораздо опаснее пандемии коронавируса, убежден известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Выступая в эфире телеканала "Россия 1", теледоктор привел следующие данные: от проблем с лишним весом страдает почти 40 процентов населения Земли. А ожирение может приводить к инфарктам, инсультам, диабету, онкологическим заболеваниям.

По словам Мясникова, за год в мире от COVID-19 умерли 1,5 миллиона человек, тогда как от голода – 10 миллионов, а от проблем, связанных с ожирением, – более 20 миллионов человек.

"Такие потери никакому COVID не снились", – подчеркнул медик.

Как сообщил врач, согласно последним исследованиям, причиной развития ожирения может быть вирусная инфекция.

Кроме того, склонность к набору веса может быть связана с привычками родителей. Так, проблемы с лишним весом у ребенка могут возникнуть, если один из его родителей страдает ожирением или у матери диагностирован диабет. Негативным фактором в этом смысле является также курение будущей мамы во время беременности.