Волк опровергла информацию о приказе Колокольцева

Размещенная в интернете информация о запрете на обслуживание пенсионеров МВД России с ковидом в ведомственных лечебных учреждениях не соответствует действительности, министр Владимир Колокольцев таких решений не принимал, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Медобеспечение пенсионеров осуществляется согласно постановлению правительства №1563 от 15.12.2018 года.

Ранее СМИ сообщали о том, что пенсионерку МВД с ковидом отказались принять в госпитале. Однако женщина была госпитализирована в день обращения, информация проверяется.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор обнаружил 1,5 тысячи новых штаммов вируса в нашей стране, однако опасных изменений в них не найдено. Эти мутации не влияют на течение болезни.