"Балканский монстр" атаковал Москву: что будет дальше

Лопатами и щетками пришлось отбиваться москвичам от "Балканского монстра", захватившего столицу на уходящей неделе. Карту московских дорог он превратил в багровые реки, а дворы – в один гигантский сугроб. "Балканским монстром" синоптики назвали циклон, который пришел к нам со Средиземноморья. Всего за сутки он вывалил на нас четверть январской нормы снега, а закрепить результат решил 20-градусными морозами.

В этом фитнесе прекрасно все. Во-первых, он бесплатный. Во-вторых, на свежем воздухе. Укрепляются мышцы корпуса, становятся сильнее руки. И даже при, казалось бы, неспешных движениях мышцы ног тоже активно участвуют в процессе уборки снега.

Размяться на этой неделе возможностей было много. Если в начале снег лишь освежал своей белизной тротуары, то в минувший четверг он взбодрил все подразделения жилищно-коммунального хозяйства. Дворники, перелопатив заданный объект, возвращались в исходную позицию и вновь бросались врукопашную с пушистой стихией. Результат не оставил равнодушными жильцов многоквартирных домов.

- Вы обратите внимание, видите, какие чистые дворы! У нас всегда очень хорошо чистят дворы. Временами гололед на дорогах – это, конечно, сложно.

В качестве тяжелой артиллерии на столичные автодороги вышла техника. Около 10 тысяч единиц рассредоточились по Москве. Снегоуборочные машины затрудняли и без того непростое движение. Но все понимали: без коммунальщиков пришлось бы еще сложнее. Поэтому водители ограничивались лишь взаимными претензиями.

- Кроме того, что дорога плохая, еще очень много людей "сидят" откровенно в телефоне, невнимательно себя ведут.

- Стоим много. Много аварий очень.

Время в пробках измерялось часами. Баллы на карте автомобильных дорог подбирались к максимальному значению. В столичных аэропортах задержаны десятки рейсов, некоторые отменены.

Шел третий день снегопада. Он прекратился, лишь когда столбики термометров опустились ниже минус 20. Коммунальные службы держат руку на пульсе "Балканского монстра". Так назвали синоптики циклон, который завис над Московским регионом.

"Приведены в соответствие с действующим регламентом и технологией подачи тепла все тепловые магистрали, объекты генерации тепла. На сегодняшний день вся система работает четко, без сбоев", – сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Команда в купальниках после легкой пробежки полезла в ледяную воду. Есть тот, кто делает это впервые. "Моржи" со стажем позволяют себе баттерфляй или еще какой-нибудь неспешный стиль.

- Чем холоднее на улице, тем легче купаться.

- Почему?

- Когда на улице минус 20, ты залезаешь в воду погреться!

Москвичи вспомнили, что такое русская зима.

- Я люблю зиму – правда, холодно очень!

- Нужно просто тепло одеваться. И ходить! Не стоять на месте, а ходить.

Модной стала обувь предков. Валенки гармонично укореняются в современном стиле москвичей.

"Сама форма валенок не изменилась. Это все-таки классические валенки, но меняются декор и вышивка", – поясняет директор магазина валенок Татьяна Ефимова.

Войлок согреет снаружи. Подогреться изнутри диетологи советуют калориями.

"Из горячих блюд зимой лучше те, которые сочетают в себе свойства и первого, и второго: горячее наваристое рагу, жаркое, лечо, похлебки", – говорит диетолог Анна Гончарова.

Синоптики аномально холодной погоду не называют, в качестве доказательства вспоминают минус 30 в январе 2006-го. Помнит Москва и сорокаградусные морозы.

"В последний день 1978 года температура в Москве опустилась до минус 38,4 градуса. Сейчас январь не холодный – он абсолютно нормальный", – говорит ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Локощенко.

Самый сильный мороз ожидается завтра – по области до минус 29. Потепления можно ждать только в конце следующей недели. Если, конечно, кто-то ждет.