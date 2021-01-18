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Коронавирус 6 минут назад

18 января 2021 02:18

Недостаток сна увеличивает риск заражения коронавирусом на 250 процентов

В редких случаях тяжёлая аллергическая реакция возникает при вдыхании органической пыли с утиных или гусиных перьев в пуховых постельных принадлежностях.

В редких случаях тяжёлая аллергическая реакция возникает при вдыхании органической пыли с утиных или гусиных перьев в пуховых постельных принадлежностях.
Фото Global Look Press.

В редких случаях тяжёлая аллергическая реакция возникает при вдыхании органической пыли с утиных или гусиных перьев в пуховых постельных принадлежностях.

Люди, которые постоянно недосыпают, более беззащитны перед различными инфекциями, в том числе перед коронавирусом COVID-19. Об этом рассказал Александр Калинкин, кандидат медицинских наук и глава Центра медицины сна МГУ.

Врач отметил, что сон и иммунитет – практически синонимы, передает РИА Новости. Когда сокращается время сна, резко падает иммунитет. Калинкин подчеркнул, что те, кто спит меньше пяти часов, на 250 процентов больше, чем люди, спящие нормально, рискуют подхватить инфекцию, в том числе коронавирусную.

Норма сна для большинства людей – от 7 до 9 часов. Нужно ложиться и вставать в одно и то же время. Сомнолог посоветовал также не использовать будильник, а для нормализации ритмов сна использовать световые гаджеты.

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